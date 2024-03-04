Avcı, Alanya Oba Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılarında bir organizasyon takımı olduğunu belirtti.

Topun rakipte ve kendilerinde olduğu zamanla ilgili çalıştıklarını anlatan Avcı, "Oyun istediğimiz gibi baskılı başladı. Rakip takım oyundan çıkarken yaptığımız doğru baskılarla fırsatlar yakaladık. Rakip ilk çıktığında yanlış baskıya gittiğimizde ve rakip baskıyı kırdığında ilk gelen top gol oldu. Sonrasında futbol sahalarında belki ender yakalanacak ikinci bir kırılma golü yedik." dedi.

İlk yarı bittiğinde istatistiklerde üstün olduklarını belirten Avcı, şunları kaydetti:

"Topa sahip olma oranı yüzde 70-30, 13 şut atmışız, rakip 5 atmış, isabetli biz 5 atmışız, rakip 3 atmış ve biz 0-2 içeriye mağlup girdik. Bu kolay olabilecek bir durum değil. Oyunumuzu aynı şekilde devam ettirdiğimizde maçın altından kalkabileceğimizi düşünüyorduk. Rakip oyunda 5'liye döndü biz de ona göre hamlelerimizi yaptık. Oyunun içinde kalmak ve sonuna kadar devam ettirmek gerekiyordu. Ancak ikinci yarı itibariyle zaman zaman oyuna girerken zaman zaman oyundan kopuşlarımız oldu. Geçişler verdik. Sonra da 3. gol VAR'dan oldu. Bir sezonda az olabilecek şansızlıkları hep beraber maç içinde yaşadık, yapacak bir şey yok."

Avcı, bundan sonra güçlü oyunlarının üstüne katarak devam edeceklerini vurgulayarak, "Bu dalgalanmalar zaman zaman olacak. Cumartesi günü lig maçımız var. Bunu tedavi edebilecek durumu oluşturabiliriz. Lig hedefi ve Türkiye Kupası hedefi aynı şekilde devam ediyor. Buradan çıkaracağımız olumlu ve olumsuz şeyler var. Bunun en iyi şekilde analizini yapıp çalışmalara devam edeceğiz. Alanyaspor'u ve Fatih hocayı tebrik ediyor, bundan sonra başarılar diliyorum." diye konuştu.

"Oyunun 60 dakikalık bölümünde tamamen üstündük"

Paul Onuachu'nun eksikliğini hissedip hissetmediğiyle ilgili soruyu Avcı, "Uzun zamandır yok. Sadece bu maçta değil 1,5 aydır yok. Biz bu zamana kadar Enis Destan ile oynadık. Bizim için önemli bir oyuncu ama şu anda yok. Yakaladığımız çıkış trendini bu maçta da sürdürmek istedik ama çok talihsiz bir maç yaşadık diye düşünüyorum. Oyunun 60 dakikalık bölümünde tamamen üstündük. Daha iyisini yapmak için çalışmalara devam edeceğiz. Bugün itibarıyla kendimizi karalara bağlayacak bir skor olabilir ama oyun olarak öyle olmadığını düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.

Avcı, kayba rağmen ligde ve kupada hedeflerinin içinde olduklarını belirterek, bugün düşmemeye oynayan Alanyaspor'un kritik bir maç kazanarak biraz da olsa nefes aldığını vurguladı.

Devre arasında sadece bir transfer yaptıklarını hatırlatan Avcı, mevcuttakilerle en iyi performansı alarak gelecekteki 2-3 yılın planlamasını yaptıklarını sözlerine ekledi.