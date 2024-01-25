Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her iki takımın da kazanma odaklı oynadığını, atanın kazandığı bir maç olduğunu kaydetti.

Avcı, bu yıl ligin çıkış yapan takımlarından birinin Çaykur Rizespor olduğunu belirtti.

Her iki takımın 3-4 gol pozisyonu yakaladığını kaydeden Avcı, "Dengede giden, ortada bir oyun ve atanın kazanacağı bir maç. Rizespor attığı golle kazandı. Oyun olarak ve skor olarak değerlendirecek olursak onları tebrik ediyoruz. Bu sene iyi bir çıkış yaptılar ve devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor olarak son iki haftadır kaybettiklerinin altını çizen Avcı, "İçeride Galatasaray bugün ise Rizespor. Trabzonspor tarihi, lig kupalarıyla şampiyonluk kupalarıyla, süper kupalarla, Türkiye kupalarıyla doludur. Trabzonspor tarihindeki bu kupalara erişmek kolay değildir. Onun için inişler çıkışlar futbolda her takımın olduğu gibi Trabzonspor'un da olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta iki tane oyuncu değişikliği yapabildiklerinin altını çizen Avcı, şunları belirtti:

"Bunların iki tanesi de sakatlıktan kaynaklanan değişiklik. Hüseyin'e geçmiş olsun. Futbolda ciddi sakatlıklardan birini yaşadı, 'aşıl tendonu koptu.' bilgisi var. Taraftar, biz kulübeler, sağlık ekipleri, içerdeki oyuncu bazen sakatlandığı zaman buna inanın. Yani 20. dakika oyuncu sakat numarası yapmaz. Hüseyin için çok üzüntülüyüm. Maç kazanılır kaybedilir, kupalar kazanılır ama sporcu sağlığı bu anlamda son derece önemlidir. Bu konuyla ilgili son derece üzgünüz."

Genel olarak büyük takımların zaman zaman yaşadığı bir süreci yaşadıklarına dikkati çeken Avcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçiş dönemi sancılı olur. Biz bu geçiş dönemini biraz bu anlamda sancılı yaşıyoruz. Şu anda Trabzonspor ligin üçüncüsü. Afrika Kupası, sakatlar, ayrılanlar ve arada duran 'Bizde mi olacak başka yere mi gidecek?' yani. Oyuncu grubumuzun, bundan bir ay evvel yoğun maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan 7 banko oyuncu, net oyuncu bugün itibarıyla bizde değil. Bunlar bu işin içinde var. Organizasyonun bozulduğu bir dönemi, inişleri çıkışları yaşıyoruz. Bugün rakiplerin kaybettiğini düşünürsek gene de ligin üçüncüsü bir Trabzonspor var. Bu süreçteki bizim en fazla ihtiyacımız olan Afrika Kupası oyuncuları, sakatların iyileşmesi, belki yapacağımız takıma katacağımız oyuncuların transferleri olabilirse ve en önemlisi bence Trabzonspor tarihinin en önemli şeyi Trabzonspor taraftarıdır. Bu süreçte geçiş döneminde bize ve takımına sonuna kadar destek olduğunda üçüncülük çok önemli bir hedeftir."

Kasımpaşa ile zor bir maça çıkacaklarının altını çizen Avcı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bugün üç tane oyuncu altyapıdan çağırdım. Kadronun içinde üç tane genç kaleci var. Yani 20 kişiyi bu şekilde yapabildik. Sahadaki oyuncularımız bugün oyunun içinde olduklarını, sonuna kadar kazanmak için uğraştıklarını gösterdi. Futbol ufak detaylar oyunudur. Detaylarda kaybettiğimizi görüyoruz, rakibi tebrik ediyoruz. Bir an evvel yarından itibaren en iyi şekilde pazartesiye hazırlanmaya çalışacağız. Üstüne bastırarak söylüyorum, taraftarımızın bize vereceği desteğe son derece ihtiyacımız var."