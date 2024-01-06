Oynadıkları 9 maçın ortalamasında bir tek mağlubiyet aldıklarını anlatan Avcı, puan ortalamalarının 2'ye geldiğini dile getirdi.

Daha iyi oyun oynamak istediklerini vurgulayan Avcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bir geçiş dönemini çok sıkıntılı bir şekilde hep beraber yaşıyoruz. Pas organizasyonun olduğu bir yerde saha zeminin sıkıntılı olması iki takımı da etkiledi. Baskıları zaman zaman doğru yaptık. Zaman zaman takımın direnci ve fizik kalitesi yüksek olmasından dolayı doğru durduk. Golü bulduk. Golden sonra rakip biraz daha ikinci yarı itibarıyla topa sahip oldu. Biz topu üçüncü bölgede vermedik, aslında çabuk kaybettik. Özellikle böyle bir oyunda buralarda kazanabilmek ilaçtır. Galibiyet; gelişimi, oyun ve oyuncu üzerinden hızlandırır. Kazanmak çok önemliydi."