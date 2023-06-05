Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu tüzüğün 2015'te Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından kabul edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, tüzük ile 1 Ocak 2018'den itibaren, taşıdıkları bayrağa veya ait oldukları ülkeye bakılmaksızın AB/Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) limanlarına uğrayan ticari amaçlarla kargo ve yolcu taşımacılığı yapan 5 bin GT ve üzerindeki gemilerin karbondioksit emisyonlarının izlenmesi, raporlanması ve doğrulanmasının zorunlu kılındığı ifade edildi.

"Deniz Taşımacılığı Faaliyetlerinin AB Emisyon Ticaret Sistemi'ne (ETS) Dahil Edilmesini Sağlamak ve Ek Sera Gazi Emisyonlarının ve Ek Gemi Türlerinden Kaynaklanan Emisyonların İzlenmesini, Raporlanmasını ve Doğrulanmasını Sağlamak için (EU) 2015/757 Sayılı Tüzüğü Tadil Eden" (EU) 2023/957 sayılı tüzüğün, AB Resmi Gazetesi'nin 16 Mayıs 2023 tarihli ve L130 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtilen açıklamada, güncellenen tüzüğün bugün yürürlüğe girdiği bildirildi.

Açıklamada, yeni tüzükle karbondioksit emisyonlarının yanı sıra metan gazı ve azot protoksit emisyonlarının da uygulamaya dahil edildiğine işaret edilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Ticari amaçla yük veya yolcu taşımacılığı yapan, 5 bin GT ve üzeri gemilerin; son uğradıkları limandan üye devletlerin yetki alanında bulunan bir limana veya üye devletin yetki alanındaki bir limandan sonraki uğrak limanlarına kadar olan seferlerinde; ayrıca üye devletlerin yetki alanındaki limanlar arasında gerçekleştirdikleri seferleri sırasında salınan sera gazi emisyonları AB Emisyon Ticaret Sistemi'ne dahil edilmektedir.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, 400-5 bin GT arasındaki genel yük (general cargo) gemileri ile 400 GT üzerindeki offshore gemileri de yukarıdaki seferlerinde sera gazi emisyonlarına ilişkin olarak bahsi geçen tüzük kapsamında olacaktır. Bu kapsamda, izleme planlarının değerlendirilmesi ve onaylanması, emisyon raporlarının doğrulanması ve uygunluk belgesi (DOC) işlemleri Bakanlığımızca yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından yerine getirilmektedir. İlgili gemi işletmeleri, 2025 yılından itibaren bir önceki yıla ait toplu emisyon verilerini her yıl 28 Subat-31 Mart arasında yetkilendirilmiş kuruluşlara sunacaktır."

AA