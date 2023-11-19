Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Vincent Aboubakar, Burak Yılmaz'ın hakkındaki iddialarına dair suskunluğunu bozdu.

Burak Yılmaz, görevi bıraktıktan sonra Milliyet Gazetesi'nde Atilla Gökçe'ye verdiği röportajında, Kamerunlu yıldız futbolcunun sakatlığı bahane ettiğini ima ederek, "4 ay sonraki alacağının ödenmesi için ısrar ediyormuş. Ödeme yapılmayınca ağrılarının da devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi araya koyarak dedikodu yapmak istemiyorum. Takdirini Beşiktaşlı yöneticilere bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaşlı golcü futbolcu Abobukar'dan Burak Yılmaz'a cevap geldi.

İşte Aboubakar'ın açıklamaları:

Aboubakar, “Ben, hangi kulüpte olursam olayım, aldığım paranın hakkını sonuna kadar veren bir futbolcuyum. Sakat ya da cezalı olmadığım hiçbir dönemde takımlarımı yalnız bırakmadım. Yeri geldiğinde fedakârlık yapıp sahaya çıktım. Son dönemde yaşadığım hastalıkları ve sakatlıkların ne denli önemli olduğunu Beşiktaş Kulübü doktorları biliyor. Taraftarlarımız rahat olsun, Samsunpor maçında oynayacağım ve beni haksız yere suçlayanlara cevabımı sahada vereceğim” dedi.