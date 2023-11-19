Bişkek

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen galaya, festivalin onur konuğu sinema sanatçısı Türkan Şoray da katıldı.

Gala, Türkan Şoray'ın tüm filmlerinin afişlerinin yer aldığı serginin açılışı ile başladı.

"Çok gururluyum ve mutluyum"

Etkinlikte KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türkan Şoray'a, KTMÜ'nün 25. yıl hizmet madalyasını takdim etti.

Ödülü alan Şoray, onurlandırıldığını belirterek, "Çok gururluyum ve mutluyum." dedi.

Burada bulunmanın, hayatının en onurlu anılarından biri olacağını vurgulayan Şoray, öğrencilere şöyle seslendi:

"Gençlerimiz sizler dünyayı güzelleştireceksiniz. Dünyanın umudu gençlerde. Sizlerden bütün güzel şeyleri bekliyoruz.

Keşke yanınızda olsam da bu sıralarda otursam. Üniversite okumak ve akademik tahsil yapmak çok güzel. Bunu çok güzel değerlendirin. Çünkü çok değerli bir üniversitedesiniz. Sizlerle gurur duyuyoruz."

Kırgızistan'a ikinci kez geldiğini anımsatan Şoray, bugün yazar Cengiz Aytmatov'un evini ziyaret ettiğini ve anılarını canlandırdığını kaydetti.

Şoray, burada çok güzel karşılandığını ifade ederek, "Bu üniversiteyi hiç unutmayacağım. Hepinizi sevgi ile kucaklıyorum. Sevgilerimi burada bırakıyorum. Kalbimi burada bırakıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Türk cumhuriyetlerin dostluğu ve kardeşliği." diye konuştu.

KTMÜ Rektörü Ceylan, "Türkan Şoray bir okuldur, bir üniversitedir. Manas Üniversitesinde olması bizi gururlandırıyor. Kendisini üniversitenin bir üyesi olarak kabul ediyoruz. Var olsun. Sağ olsun. İyi ki buradasınız." görüşünü paylaştı.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Şoray'a, Kırgızistan'ı ilk ziyaret ettiğinde çektirilen fotoğrafların yer aldığı tabloyu hediye etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da sanatçının yer aldığı resmin yer aldığı tabloyu takdim etti.