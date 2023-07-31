İSTANBUL - Yaz tatilinde çocuklara yönelik etkinliklerini sürdüren Pendik Belediyesi Açık Hava Çocuk Etkinlikleri düzenliyor. Etkinlikler kapsamında bir hafta boyunca her gün başka bir mahallede çocuklara için eğitici, öğretici ve eğlendirici aktiviteler gerçekleştiriliyor. Programın ilki Kurtdoğmuş Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Semt konağı önüne kurulan platformda çocuklar kukla şovla eğlendi, Hacivat Karagöz ile öğrendi, bilim gösterisiyle keşfetti. Çocuklar, aileleriyle birlikte üç saat boyunca temposu düşmeyen gösterilerle keyifli saatler geçirmiş oldu.

HABER: METE YILMAZ