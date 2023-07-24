İSTANBUL - Gaziosmanpaşa’da yaz aylarının vazgeçilmez etkinliği haline gelen “Açık Hava Sineması” bu yaz da vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi her Cumartesi günü ilçenin farklı bir noktasında vatandaşları beyaz perde ile buluşturmaya devam ediyor. Son olarak Karayolları Mahallesi Spor Parkı’nda düzenlenen programda Yeşilçam Sineması’nın en sevilen komedi filmlerinden “Şaban Oğlu Şaban” filminin gösterimi yapıldı. Kemal Sunal, Şener Şen, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi usta isimleri bir araya getiren film, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Etkinlikte Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz da ikram edildi.

“Belediye Başkanımıza teşekkürler”

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Hakan Solmaz, “Yeşilçam’ı yeni nesillerle buluşturmak ve usta oyuncularımızı anmak için çok güzel bir etkinlik. Bizler için de ailece vakit geçirebileceğimiz çok güzel bir anı oluyor. Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta’ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlikten duyduğu mutluluğu dile getiren Aynur Katanca ise, “Çocuklar için, bizler için eski gelenekleri yaşamak çok güzel. Belediye Başkanımıza teşekkürler” diye konuştu.

HABER: METE YILMAZ