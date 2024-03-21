Milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada kamp çalışmalarını "Tigers on Tour" kapsamında Antalya'da sürdüren Hull City'nin başkan vekili Kesler, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kesler, Premier Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini, play-off yarışındaki hazırlıklarını Antalya'da tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Yaklaşık 100 taraftarı bu kente getirdiklerini bildiren ve Antalya kampında kendilerini destekleyen sponsorlara ayrıca teşekkür eden Kesler, şehirdeki kampların takıma olumlu yansımalarının olduğunu vurguladı.

Hull City'nin maçlarında tribünleri dolduran taraftarın takımlarına büyük destek olduğunu aktaran Kesler, "Bizim misyonumuz, başarı. Biz başarıya tutkulu insanlarız." dedi.

"Projelerimiz arasında İrlanda'dan takımlar artık yok"

Hull City Kulübü Başkan Vekili Kesler, İngiltere basınından ve Hull City taraftarından yapıcı, pozitif eleştiriler aldıklarını söyledi.

Yeni kulüp yatırımı çalışmalarına değinen Kesler, şunları söyledi:

"Projelerimiz arasında İrlanda'dan takımlar artık yok. Değişik projelerimize hizmet etmesi adına Slovenya'da takım bakıyoruz. Yunanistan'da da takımlarla konuştuk, baktık. Oradaki ortamı test ettik, projelerimiz devam edecek. Birden fazla kulüp sahibi olan yapıya inanıyoruz ve onu sürdürmeye çalışacağız ama doğru takım olmasını istiyoruz. Doğru proje olmasını istiyoruz. Hem rekabet etsin hem bizi üst seviyede temsil edebilsin. Aynı zamanda da üst düzey oyuncular yetiştirebileceğimiz, onlara oynama fırsatı tanıyabileceğimiz, genç oyuncuları tanıyabileceğimiz bir platform yaratmaya çalışıyoruz."

Kesler, seyircinin, taraftarın, sevenlerinin kendilerinden haber beklemesini istedi. Yunanistan dışında Balkanlar'da da görüşmeleri olduğunu dile getiren Kesler, "Her zaman Belçika'yı, Portekiz'i yakından takip ediyoruz. Yakın zamanda güzel haberleri başkanımız Acun Ilıcalı verir diye düşünüyorum. Ben sürprizi kaçırmayayım." açıklamasında bulundu.

"İngiltere'de konuyu açıklamaya çalışıyoruz"

Kesler, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin de kişisel fikrini paylaştı.

Türk futbolunda son zamanlarda yaşanan olayların İngiltere'de şok ve kaygıyla karşılandığını dile getiren Kesler, yeşil sahadaki olayların ülke futbolunun imajı için kötü olduğunu kaydetti.

Kesler, sadece konunun biraz daha işin fanatizminden uzaklaştırılması gerektiğini düşündüğünü belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Talihsiz konular ama bunların içinde hepimizin bir sorumluluğu, yükümlülüğü var. Biz ülkemizi orada temsil ediyoruz. İngiltere'de konuyu açıklamaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda da bu tarz işler, görüntüler yaşanmasa herkes için futbol anlamında daha kıymetli olur diye düşünüyorum. İngilizler, taraftarı fanatizmden daha çok destekçi olmaya kanalize etmişler. Bunun yanında ciddi güvenlik önlemi alıyorlar. Biz de kendi ürünümüzü daha elit hale getirebilirsek, daha aslında talepkar bir duruma dönüştürebilirsek, o fanatizmi de eritebileceğiz ve o gördüğümüz görüntüler de olmayacak. İngiltere'de kural ne yapıyorsanız yapın, top oyunun içinde kalıyor. Biz de kalamıyor. Dolayısıyla kalmadığı için o pozisyonlar yorumlanmak zorunda kalınıyor."

Hull City taraftarından Türk futbolculara özel tezahürat

Hull City'de forma giyen Türk futbolcular Ozan Tufan ile Abdülkadir Ömür'ün takıma katkısına değinen Kesler, Ozan ile ilgili kendilerinden bilgi alan, devamlı onu takip eden kulüpler olduğunu açıkladı.

Ozan'ın Premier Lig'in önemli futbolcularından olmaya aday olduğunu anlatan Kesler, şöyle konuştu:

"Takıma yeni gelen Abdülkadir Ömür de çok özel bir oyuncu. Her ne kadar Trabzon'daki yaşadığı o inişli, çıkışlı dönemler, sakatlıklar bizi tedirgin de etse takıma çok kolay ve çabuk adapte oldu. Çok elit bir oyuncu. Farkını hemen gelir gelmez fark ettirdi. Biz, sadece ekip olarak onun işte adaptasyonunu hızlandırdık. Takımı çok sahiplendi. Acun Bey'i çok seviyor. Şimdi bizden tekrardan milli takıma gitti. Bizi de gururlandırdı. Seyirciler, Ozan ile Abdülkadir'i çok seviyor. Abdülkadir'i de yani böyle yadırgamadan hemen kabullendiler. Ozan'ın kendi tezahüratı var. Taraftar, kendi adına bir tezahürat yapıyor. Abdülkadir'in de tezahüratı başladı. Dolayısıyla çok gururluyuz."