Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıyla ilgili incelemelerde bulund ve akabinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Hain bir terör saldırısının, bir faciaya neden olmadan önlendiğini belirten Tunç şu sözleri kaydetti:

Öncelikle ben hain terör saldırısını gerçekleştiren teröristleri lanetliyorum. Adliye çalışanlarımıza, yargı camiamıza ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adalet sarayının önce D kapısından girmek isteyen iki terörist orada polislerin GBT kontrolü sırasında polislerden kaçmak istiyorlar. D kapısından kaçarak C kapısına geliyorlar. C kapısında polis güvenlik noktasındaki polislerimizle girilen çatışma neticesinde 2 terörist etkisiz hale getiriliyor. O çatışma sırasında 4 vatandaşımız da yaralanıyor. Vatandaşlarımızdan birisi hastaneye kaldırılmıştı, hastanede vefat etti. 3 polisimiz bu çatışmada yaralanıyor. Yaralı polislerimiz ve yaralı olan vatandaşlarımızın sağlık durumları iyi, hastanelerde tedavi altına alınmış durumdalar.

Burada kahraman polisimizin, güvenlik güçlerimizin özellikle kararlı bir şekilde kahramanlığıyla ve dikkatli davranmasıyla hain bir terör saldırısı, bir faciaya neden olmadan önlenmiş oluyor. Ben buradan polisimizi, güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum.

Daha önce de Çağlayan'da bir terör girişimi olmuştu. Şehit savcımız Selim Kiraz odasında şehit edilmişti. Bugün de belki aynı hain emellerini gerçekleştirmek isteyen hain teröristler kapıdan girmek isterken kahraman polisimiz tarafından etkisiz hale getirildiler.

Terörün her türlüsüyle kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bir kez daha milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız da olayı yakından takip ettiler. Onlar da geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

"Şu anda 34 gözaltı var"

Şu anda adli soruşturma tüm detaylarıyla beraber devam ediyor. Soruşturmada bir başsavcı vekilimiz ve 5 cumhuriyet savcımız görevlendirildi. Çeşitli gözaltılar var. Bu gözaltılar çerçevesi içerisinde adli soruşturma sürecek. Şu anda 34 gözaltı var, tüm detaylarıyla soruşturma 5 cumhuriyet savcımız ve bir başsavcı vekilimizin koordinasyonunda devam ediyor.

Teröristlerin üzerinde yakalananlar, tüm detaylarıyla hepsi adli soruşturma kapsamında hepsi incelenmeye devam edilecek.

"Kadın terörist, terör örgütü üyeliğinden davası Yargıtay'da devam eden birisi"

Bu iki teröristle ilgili emniyetimizin de yaptığı çalışmalar ve adliyede de bunların suç kaydıyla ilgili çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Bahsettiğiniz terörist, etkisiz hale getirilen erkek terörist 2004 yılında silahlı terör örgütü üyeliğinden ceza alan birisi. 15 yıl cezaevinde cezası infaz edilen birisi. Kadın terörist de yine terör örgütü üyeliğinden davası Yargıtay'da devam eden birisi. O da dosya bakımından 4 yıl 2 ay cezaevinde tutuklu kalan birisi. Ablasının ya da kardeşinin de bugün itibarıyla aynı terör örgütü üyeliğinden ağır ceza mahkemesinde duruşması söz konusuydu. Belki hain emellerine ulaşmak için, kapıdan girebilselerdi belki daha büyük terör eylemine girişmiş olabileceklerdi.

Tüm bunlar engellenmiş oldu. Kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Burada çok dikkatli davranarak hem büyük bir terör eylemini önlemiş oldular. Yaralanmaları pahasına bunu yaptılar. Kendilerine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.