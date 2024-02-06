Gazze

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, işgal altındaki Gazze kentinin batı kesimine girerek Aksa Üniversitesine ait 2 binayı bombalayarak yerle bir etti.

İsrail güçleri, surlarını askeri iş makineleriyle yıkarak girdiği yerleşkeye sığınan vatandaşlara da ateş açtı ve göz yaşartıcı gazla saldırdı.

Kampüste İsrail güçlerinin saldırısına maruz kalan vatandaşlar arasında can kaybı ve yaralanmalara ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Aksa Üniversitesi binasının çevresine yönelik de topçu atışlarını sürdürüyor.

Görgü tanıkları, Han Yunus'ta devam eden saldırılar sebebiyle bölgedeki binaların çoğunda büyük hasar oluştuğunu aktardı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 585 Filistinli öldürüldü, 66 bin 978 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 225'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 562 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.