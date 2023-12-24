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Öte yandan Adalet Bakanlığı Sınavları bu sene 6 ilde 8 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

Liselerde "sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği" müfredata alındı

Liselerde "sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği" müfredata alındı

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, oturumları dün ve bugün yapılan 2023- Adalet Bakanlığı Sınav larının temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

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