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Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Güdük'ün ameliyata alındığı belirtilerek, "Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli suç aletiyle olay akabinde yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Belediyenin merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki hizmet binasında, Özel Kalem Müdürlüğüne giren M.G (44), burada Müdür Vekili Samet Güdük 'e tabancayla ateş etti.

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