İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde VavaCars Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u ağırladı.

İlk yarı

8. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rodrigues, penaltı noktasına hareketlenen Cherif Ndiaye'ye ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top az farkla üstten auta gitti.

12. dakikada Shukurov'un hatalı geri pasında araya giren Cherif Ndiaye ceza sahasına girer girmez şutunu attı. Kaleci Batuhan Şen'e çarpan top, hızını keserek kaleye yönelirken, Dresevic son anda meşin yuvarlağı kontrol ederek gole izin vermedi.

13. dakikada Adana Demirspor bir pozisyon daha buldu. Sol kanatta topla buluşan Akintola, ceza sahasına kat ederek çaprazdan çok sert vurdu, direğe çarpan top yandan dışarı çıktı.

29. dakikada Ozdoev, rakibinden kaptığı topla ceza sahasına hareketlenip, soldan atağa kalkan Borini'ye pasını aktardı. İtalyan futbolcu ceza sahasına girip kaleci Ertaç'tan sıyrılmak istedi. Ertaç son anda ayaklarıyla müdahale ederek tehlikeyi önledi.

44. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Lobjanidze'nin pasında sol kanatta topla buluşan Fabio Borini'nin ortası direkt kaleye yöneldi. Bu pozisyonda Ertaç Özbir'in elinden kaçırdığı meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

Mücadelenin ilk yarısı Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada Adana Demirspor mücadelede beraberliği yakaladı. Belhanda'nın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, Levent Mercan'dan sıyrılıp ceza sahası içi son çizgisine girip, kale sahasına ortaladı. Savunmadan önce topa ayak koyan Cherif Ndiaye, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.

58. dakikada sol kanatta Levent Mercan'ın pasında topla buluşan Borini, savunmanın arkasına sarkan Lobjanidze'ye pasını aktardı. Gürcü futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Ertaç uzanarak gole izin vermedi.

76. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahası önünde topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içi sol çaprazındaki Belhanda'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun pasında kale sahasına hareketlenen Onyekuru, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

80. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Feghouli'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Colley, arka direğe hareketlenen Diagne'ye yerden ortaladı. Golcü futbolcu sol ayağıyla üzgün bir vuruşla topu köşeden ağlara yolladı: 2-2.

84. dakikada Adana Demirspor bir kez daha önce geçti. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun kale sahasına gönderdiği sert ortada, Dresevic ters bir vuruşla topu kendi filelerine gönderdi: 2-3.

Adana Demirspor mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella: "İkinci yarıda ilk dakikadan itibaren verdiğimiz reaksiyon çok değerliydi"

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, çok değerli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

Ligi 4. sırada tamamlamak için büyük bir avantaja sahip olduklarını dile getiren Montella, "Bakalım ligin sonunda nereye kadar gideceğiz. Şu andaki durumdan memnunum. Maça çok iyi başladık. Hatta ilk 20 dakikada bu maçın skorunu daha önceden ele alabilirdik. İlk yarıda bu pozisyonları atamadık ve şanssız bir gol yedik. İkinci yarıda ilk dakikadan itibaren verdiğimiz reaksiyon çok değerliydi. Golleri bulduk ama rakibin kontralarıyla canımızın yanmasına rağmen, son dakikaya kadar iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş, ikinci yarının en formda takımı"

Hafta sonunda oynanacak Beşiktaş maçı hakkında da konuşan Montella, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim için çok önemli bir test olacak hafta sonu. Belki rakibimiz dinlenmiş vaziyette olacak ama bizim enerjimizi toparlamamız gerekiyor. Bu maçlara yüzde 100'ünüzü vererek çıkmanız gerekiyor. Rakibimiz ligin ikinci yarısının en formda takımı. O yüzden biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo'yla karşılaşmalarının çok zevkli olduğunu belirten Montella, "Pirlo arkadaşım ve onunla karşılaşmak çok güzel. Bu tarz maçlarda çok da şikayet edemiyorsunuz. Hem arkadaşsınız hem de aynı dili konuşuyorsunuz. Kendinizi tutmanız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Vincenzo Montella son olarak takımın formda ismi Cherif Ndiaye'nin performansından çok memnun olduğunu belirtti.

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo: "Bu kadar hata yaparsanız maçları kaybedersiniz"

Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin ardından konuşan İtalyan teknik adam, takımının yaptığı hatalara dikkati çekerek "Bu kadar hata yaparsanız maçları kaybedersiniz. Özellikle teknik, bireysel ve bölgesel hatalar yaptık. Fazlaca pozisyona girdik ama bunları sonuçlandıramadık. Bu tip kaliteli takımlara karşı bu maçlar zor oluyor. 3 tane aynı tip gol yedik ve kaybettik. Kaybettiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşı Vincenzo Montella'yla karşılaşmanın güzel olduğunu söyleyen Andrea Pirlo, Montella'nın galibiyetten dolayı mutlu olduğunu kaydetti.

Bugün ilk kez 11'de sahaya çıkan Feghouli hakkında da konuşan İtalyan teknik adam, şunları söyledi:

"Feghouli uzun zamandır forma giymiyordu. Hazır durumdaydı ve bunu iyi değerlendirdi. Kalitesini gösterdi. Çok zeki ve topa hakim bir oyuncu. Sakatlarımız var, eksiklerimiz var. Geniş rotasyonda herkes forma giyecek."

Takımın ligde hedefsiz kalmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Andrea Pirlo, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tabii ki Avrupa için hedefimiz kalmadı, küme düşme hattından da uzaklaştık. Hedef kalmayınca futbolcuları motive etmek kolay olmuyor. Seyircimizin az olması da motivasyona etki ediyor. Aslında bugünkü maç keyifliydi, maçta 5 gol oldu, direkten dönen toplar oldu."

AA