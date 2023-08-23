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Adana Demirspor , maçın oynanacağı statta bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. İdman öncesinde teknik direktör Patrick Kluivert ve bir oyuncusu, basın toplantısına katılacak.

Kafilede morallerin yüksek olduğu görüldü.

Liege'den kara yoluyla Genk'e geçecek kafilede kulüp başkanı Murat Sancak ile bazı yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

ADANA (AA) - Rakibiyle KRC Genk Arena'da TSİ 21.00'de karşılaşacak Adana ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan Belçika'nın Liege Havalimanı'na hareket etti.

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