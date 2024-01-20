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75. dakikada Akintola'nın ceza sahası içine ara pasında topla buluşan Emre Akbaba'nın vuruşunda top kaleci Bahadır Han Güngördü'den geri döndü. Akintola'nın dönen topa yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.

63. dakikada MKE Ankaragücü beraberliği yakaladı. Ceza yayı üzerinde serbest atış kullanan Pedrinho'nun vuruşunda sol köşeye giden top Magomedaliyev'in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1

52. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Akintola'nın sol kanata aktardığı topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içinde yerden şutunda kaleci Bahadır Han Güngördü'nün ayağıyla müdahale ettiği topu önünde bulan Emre Akbaba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Fatih Tekke: Kazandığımız üç puan çok değerli

Fatih Tekke: Kazandığımız üç puan çok değerli

24. dakikada Bajic'in ceza sahası içinde sağ kanattan şutunda savunmada Cisse'ye çarpan top çok az farkla uzak direğin yanından kornere çıktı.

10. dakikada Kitsiou'nun sağ kanattan yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in vuruşunda top kaleci Magomedaliyev'den geri döndü. Devam eden pozisyonda Magomedaliyev topa hakim oldu.

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