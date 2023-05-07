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55. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ortasında kale sahası önünde Cherif Ndiaye'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Yusuf Karagöz topa hakim oldu.

50. dakikada Cavaleiro'nun ceza sahası dışından sert şutunda savunmadan seken topu kaleci Ertaç Özbir, yatarak kontrol etti.

45+7. dakikada Corendon Alanyaspor penaltı kazandı. Koulouris'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Semih Güler'in eline temas etmesi nedeniyle hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi.

18. dakika Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Rodrigues'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onyekuru'yu geçen topla buluşan Cherif Ndiaye'nin düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

11. dakikada Corendon Alanyaspor öne geçti. Kullanılan köşe atışı sonrası savunmanın ceza sahası dışına çıkardığı topu Efecan Karaca kafayla kale sahası içine gönderdi. Burada topla buluşan Koulouris'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

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