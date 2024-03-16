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37. dakikada Milad'ın sol kanattan uzaktan şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.

21. dakikada Milad'ın sol kanattan kale sahası önüne gönderdiği topla buluşan Mendoza, istediği gibi vuramayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

13. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahasına çalımlarla sağ kanattan giren Atal'ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural'ın uzanmasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

4. dakikada Menig'in ceza sahasında sağ çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliyev topa hakim oldu.

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