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Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 29 puan toplayan ve 6. sırada yer alan Adana Demirspor , 24 puanla ligin 12. sırasındaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

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