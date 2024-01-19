Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 29 puan toplayan ve 6. sırada yer alan Adana Demirspor, 24 puanla ligin 12. sırasındaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.Kaynak: AA
Yeni Adana Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Ligde çıktığı 20 karşılaşmada 29 puan toplayan ve 6. sırada yer alan Adana Demirspor, 24 puanla ligin 12. sırasındaki rakibi karşısında galibiyet arayacak.Kaynak: AA
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