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Romanya'da oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında 1-1 berabere kalan Adana Demirspor ile CFR Cluj, yarın saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Pasaport kontrolünün ardından otele geçen ekip, maçın oynanacağı Yeni Adana Stadı'nda bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

ADANA AA- Teknik direktör Andrea Mandorlini, teknik heyet ve futbolculardan oluşan kafileyi taşıyan özel uçak, Adana Havalimanı'na indi.

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