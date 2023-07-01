Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörü belli oldu.

Adana Demirspor, teknik direktör Patrick Kluivert ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Patrick Kluivert ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Kluivert ise ilk açıklamasında, "Adana Demirspor'a geldiğim için çok mutluyum. Adana Demirspor çok iyi işler yaptı. Kendi tecrübelerimi takıma aktaracağım ve umarım iyi işler yaparız." şeklinde konuştu.

Adana Demirspor'un paylaşımı ise şu şekilde:

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

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