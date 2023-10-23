Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, devam eden operasyonlarda 55 şüphelinin yakalandığını bildirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında, "Bayğaralar" organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Operasyonları düzenleyen polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz." ifadesini kullandı.

Operasyonun detayları

Adana genelinde 7 cinayet işled