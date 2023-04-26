Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Saimbeyli ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye'ye döndü Sudan'dan tahliye edilen vatandaşlar Türkiye'ye döndü

Deprem 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AA