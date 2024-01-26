Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Kaynak: AA
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