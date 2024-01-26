Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devir teslim töreni yapıldı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devir teslim töreni yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de merkez üssü Saimbeyli olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,56 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Kaynak: AA