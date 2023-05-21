Adana’da 4.9 büyüklüğünde deprem oldu.

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı yapıldı

AFAD’ın verdiği bilgiler şöyle:

* Büyüklük:4.9 (Mw) Yer:Saimbeyli (Adana) Tarih:2023-05-21 Saat:15:46:13 TSİ Enlem:37.889 N Boylam:36.237 E Derinlik:6.67 km

HABER: MERVE ELÇİ