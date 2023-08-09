Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki Belük Apartmanı'nın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, binanın inşa edildiği alanın incelendiği, yapının yıkılmasında zemin kaynaklı neden bulunmadığı belirtildi.

Beton ve çelik numunelerinin analizlerine yer verilen raporda, "Yapıdan alınan beton ve çelik numunelerinin, binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı belirlenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Sanığın, depremde 10 kişinin öldüğü apartmanın kusurlu imalatından sorumlu olduğu anlatılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Apartmana ilişkin görsel ve deneysel olarak tespit edilen teknik yetersizlikler bulunduğu, hem uygulama sorumluluğunu üstlenen hem de teknik uygulama sorumlusu olan Abdullah Yeldan'ın işin bitimine kadar gerek malzeme gerekse de işçilik yönünden Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) uygun hareket etmekle yükümlü olduğu, sanığın ise denetim görevini yerine getirmediği anlaşılmıştır. Binada kullanılan betonun yapım tarihindeki standartları içermediği, yetersizlikler olduğu, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanığın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

Farklı projelerini örnek göstererek kendini savunmuştu

Depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında inşaat mühendisi Abdullah Yeldan 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Yeldan savcılıkta, farklı projelerini örnek göstererek kendini savunmuş, "Kaç torba çimento, ne kadar demir konulacağını hesaplar ona göre projeyi uygulardım. Bütün hesaplamaları ben yaptım. Zaten bina ikinci depremde yıkılmıştır. Birinci depremde boşaltılmasına rağmen eşyalarını almak için yeniden içeriye giren vatandaşlar enkaz altında kalmış. Başka yapmış olduğum, projesi ve uygulaması bana ait olan binalarda çatlak dahi bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde ifade vermişti.

AA