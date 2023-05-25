Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle yıkık, ağır ve orta hasarlı evlerin bulunduğu kentte afetzedeler için barınma alanları oluşturma çalışmaları sürüyor.

AFAD koordinesinde Şambayadı Mahallesi'nde kurulan geçici konaklama merkezinde 514 konteyner bulunuyor. Altyapısı, elektrik ve sokak aydınlatma sistemleri ile küçük bir mahalle gibi yapılandırılan konteyner kentte afetzedelerin yemek, tuvalet, banyo ve çamaşır yıkama gibi tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Sürekli sıcak su bulunan konteynerler, tuvalet, banyo, mutfak, oturma bölümü ve yatak odasından oluşuyor. Ortak alanlarda çamaşırhane, sosyal market, mescit ve park gibi bölümler de bulunuyor.

Konteyner kentte bazı kamu kurumları da depremzedelere yerinde hizmet sağlıyor.

"Yerleşen sayısı 122'ye ulaştı"

Vali Süleyman Elban, AA muhabirine, depremlerde Adana'da 418 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Kentte 13 binanın yıkıldığını ifade eden Elban, daha sonra da riskli olduğu belirlenen 23 binanın kontrollü yıkımının yapıldığını söyledi.

Elban, daha sonra yürütülen çalışmalarda yaklaşık 10 bin binanın hasarlı olduğunun tespit edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bağımsız bölüm sayısının 60 bini geçmesini bekliyoruz. Dolayısıyla bu süreçte vatandaşlarımız mağdur olmasın diye gerek çadır, gerek yurtlarımız, gerekse diğer şekilde kendilerinin barınmasıyla ilgili çalışmaları yürüttük. Ağırlıklı olarak hasar görmeyen spor salonlarımızda, fuar merkezlerimizde, gençlik merkezlerimizde, düğün salonlarımızda kendilerini barındırdık. En nihayetinde şu anda iki noktaya toplanmış oldu. Birisi Kredi Yurtlar Kurumumuzda barındırıyoruz depremzedelerimizi, diğeri ise konteyner kentlerimiz."

Talebe göre konteyner kent sayısı artırılacak

Vali Elban, Adana'da iki konteyner kent çalışması olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biri Şambayadı Mahallesi'ndeki konteyner kentimiz. Burası kamu hariç, 514 konteynerde aile barınacak şekilde tamamlandı. Altyapıları bitti, geçen haftadan itibaren de aile kabullerine başladık. Şu an yerleşen sayısı 122'ye ulaştı. Her geçen gün yeni hak sahipleri geliyor ve onları burada barındırmaya devam ediyoruz. Eğer burası beklediğimiz gibi gider ve dolarsa talep ve hak sahipliğiyle şartlar oluşursa Buruk Mahallesi'nde de 3 ayrı noktada yer ayarladık. Bir tanesinin altyapısını büyük ölçüde tamamladık. Eğer konteyner kent talebi devam ederse orada da yeni konteyner kent kurabileceğiz. Bu alanlarda da 3 bin konteyner kurabiliriz."

Yerleştirmede önceliğin binası yıkılmış ya da riskli olup kontrollü yıkılan ve ağır hasarlı binaların sahiplerinin olduğunu anlatan Elban, bunlar içerisinde de şehit ve gazi aileleri ile engellilerin önceliğinin bulunduğunu kaydetti.

AA