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Kavgaya dönüşen olayda tabancayla vurularak yaralanan Gençdal, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 28 Nisan'da Samet Gençdal ile boşanma aşamasında olduğu eşinin ağabeyi Ali Y. arasında tartışma çıkmıştı.

Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen şüpheli ifadesinde, Gençdal'ın kız kardeşine kötü davrandığını, uyarmak için buluştukları sırada olayın yaşandığını ve amacının öldürmek olmadığını iddia etti.

Ekipler, çalışmalar sonucu şüpheli Ali Y'nin merkez Sarıçam ilçesindeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Adrese baskın yapan ekipler zanlıyı yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde 28 Nisan'da eniştesi Samet Gençdal'ı (23) tabanca yla vurup öldürerek kaçtığı belirtilen Ali Y'yi (37) yakalamak amacıyla geniş kapsamlı araştırma yaptı.

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