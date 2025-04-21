Manisa 29 Ekim Kadınları Derneği Manisa Şubesi Yönetim Kurulu, "SEÇME SEÇİLME HAKKI ve ULUSAL EGEMENLİK konulu söyleşi düzenledi.

Kahvaltı etkinliği ile başlayan söyleşiye, 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Av.Şenal SARIHAN, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyleri, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, CHP önceki dönem Milletvekili Hasan Ören, Manisa Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Ziya Çiçek, 29 Ekim Kadınları Derneği Salihli, Bayraklı, Özdere Şubeleri, Demokratik Kitle Örgütleri ve sendikalar katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, günün anlam ve önemi ile ilgili 29 Ekim Kadınları Derneği Manisa Şube Başkanı Fatma Ayhan konuşma yaptı.



Başkan Ayhan: "Bizler 29 Ekim Kadınları olarak, güçlü duruşumuz ve aydınlıkları yol gösteren omuz omuza, yürek yüreğe ilerlemeye devam edeceğiz. Şeçme seçilme haklarımızı her daim savunacağız.

Genel Başkanımız Sn.Şenal Sarıhan kahvaltımıza katılarak bizleri onurlandırdı. Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'ı, CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu'nu, önceki dönem Milletvekilimiz Hasan Ören'i, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Ziya Ciçek'i, Manisalı Yazar Bedriye Aksal'ı 29 Ekim Kadınları Derneği Salihli, Bayraklı ve Özdere Şubelerimizi, SKK Başkanı Yasemin Gümüş'ü, CHP il, ilçe ve Kadın Kollarımızı, Abdullah Saka'yı,Egitim-İş,Eğitim-Sen,TümYerel-Sen,TKB,YKKED,ÇYDD,TYSD, Emekli-Sen başkan ve üyelerini, çok değerli misafirlerimizi ve sevgili üyelerimizi aramızda görmekten onur duydum.

Genel Başkanım Sn.Şenal Sarıhan, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Nuran Heper ve Sn.Aynur Yılmaz'a, Yönetim Kurulu Üyesi kızkardeşlerime, emeği geçen ve katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı Av.Şenal SARIHAN'da yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, 1930'larda, Türkiye’de kadınların siyasi haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılmasını ifade eder. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk Devrimleri’nden birisidir.

Derneğimizin amacı, dünyada ve ülkemizde kadın hareketinin ve Cumhuriyet devrimlerinin kadının toplumsal yaşama eşit katılımı için açtığı yolu izleyerek genelde insan hakları, özelde kadının insan haklarını savunmak. Toplumsal cinsiyet eşitliği bilinci yaratmak, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletinin gereklerine uygun olarak, yasal planda ve yaşamın içinde kadınların statüsünü yükseltmek hedefiyle yola çıktık. Kadınların gücüne güveniyoruz. Yalnız olmadığımızı da biliyoruz. Tüm çalışmalarımızı benzer amaçlı demokratik kitle örgütleri, platformlar ve meslek örgütleriyle işbirliği ve dayanışma içinde gerçekleştiriyoruz.



Ulusal bayramlar, ulusun ortak mücadeleleri ile elde edilen kazanımları güne taşıyarak, geçmişten öğretiler çıkarılmasına katkı sunarlar. Geleceği kuran gençler ve çocuklardır. Bağımsızlık mücadelemizin kazanımı olarak TBMM’nin açılış gününün Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı oluşu bu yönüyle çok önemlidir. Bu nedenle halkın da yönetenlerin de, bu günlerin neden bayram olduğuna ilişkin tarihi, çocuklarımıza doğru aktarması ve kendi tarihinden güç alması için tüm olanaklarını seferber etmesi gerekir. Bayramlar aynı zamanda bir onur ve eğitim günüdür. Çocuklarımızın, özgürce şiirler okuyup, ezgiler söylediği, dans edebildiği, güzel ve renkli giysileri ile sevinç yaşadığı bir günün bedelinin ne olduğunu da öğrenmeleri esastır. Ulusal egemenlik, ülkenin bugününe ve geleceğine ilişkin kararların, doğrudan doğruya halka ait olması demektir. Bütün olumsuz girişimlere karşın, halk kendi iradesine yeniden sahip çıkmakta kararlıdır. Bize armağan edilen değerleri korumak ve daha ileriye taşımak gerekir. Cumhuriyetin en büyük kazanımı olan “Halk egemenliği” de böyledir. Anne ve babalarınız, onların anne ve babaları kurtuluş savaşı hikayeleri ile büyüdüler. Onların anne babaları da.

Kurtuluş Savaşını, zafere götüren temel politikalardan biri, milletin kendi gücüne ve kendi kararına güvenmesidir. Halk, kurtuluşu için, emperyalist ülkelerin koruyuculuğunu reddetmiş, kendi azim ve kararıyla başarıya ulaşmıştır. Bu güven Cumhuriyeti armağan etmiştir. Tarihimizin andaçları olan ulusal egemenliğimize daima sahip çıkmalıyız. Kadın hakları, toplumsal eşitlik ve dayanışma için de var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu güzel etkinliği gerçekleştiren ve bizleri davet eden Manisa 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Fatma Ayhan'a, Yönetim Kurulu Üyelerine ve katılım sağlayan tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum.

Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e memleketi Manisa'dan selam ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.

Etkinlik, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ardından sona erdi.



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