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Antalya'da bir kişi arazide ölü bulundu

Antalya'da bir kişi arazide ölü bulundu

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.S, C.K. ve Ş.K.Ü. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, F.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerine düzenlenen operasyonda zanlılar F.D, S.S, C.K. ile Ş.K.Ü. yakalandı, ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

Şüphelilerin, bazı mobil oyunlardan alışveriş kodları alıp kurdukları şirket aracılığıyla sattıkları tespit edildi.

Ekipler, farklı illerdeki 44 kişinin telefonlarına casus yazılım içeren linkle uzaktan erişim sağlayıp mobil bankacılık uygulamalarından harcama yaptıkları öne sürülen 4 zanlının kimliğini belirledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hesaplarından para çıkışı olduğunu fark eden vatandaşların şikayeti üzerine çalışma başlattı.

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