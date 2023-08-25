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Polis ekipleri, adreslerdeki şüpheliler Emre Y. (28) ve Y.G'yi (18) gözaltına aldı.

Adreslerde, 979,49 gram eroin, 155,81 gram sentetik uyuşturucu, 2,66 gram esrar, reçeteyle satışı yapılan 214 uyuşturucu etkili hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 445 lira ve 1000 ruble ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da evde yaşanan patlamada bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da evde yaşanan patlamada bir kişi yaralandı

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından merkez Seyhan ilçesindeki Havuzlubahçe Mahallesi ile Sarıçam ilçesindeki Gültepe Mahallesi'nde belirlediği 3 adrese operasyon düzenledi.

ADANA (AA) - İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanması için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

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