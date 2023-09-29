Ankara

ADOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Andrea Chenier operası, 4 Ekim saat 20.00'da Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İtalyan besteci Umberto Giordano'nun önemli eserlerinden olan Andrea Chenier operası, Fransız İhtilali döneminde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkum edilen şair Andrea Chenier'in kısa yaşam öyküsünü konu alıyor.

Eserin rejisörlüğünü üstlenen Recep Ayyılmaz, "Bu eserde 21. yüzyıldan 1789'a bakmayı tercih ettik. Hem dekor hem makyaj hem de mizansen olarak, dramatik aksiyon adına, bire birlikten kimi kez uzaklaşarak besteciye ve librettocuya bağlı kalmayarak kendi imzamızı atmayı tercih ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Kalabalık solist kadrosuyla, korosuyla ve minik bir bale sahnesiyle opera repertuvarının en önemli eserlerinden biri olan Andrea Chenier, dekor ve kostümleriyle de göz dolduracak.

Eserde, orkestrayı dönüşümlü olarak Şef Raoul Grüneis ve Sunay Muratov yönetecek.

Koro şefliğini Mario Maurizio'nun üstlendiği eserde dekor Çağda Çitkaya, kostüm Gazal Erten, koreograf Özge Ay, ışık tasarımı ise Fuat Gök imzasını taşıyor.

AA