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Koro şefliğini Mario Maurizio'nun, koreografisini Özge Ay'ın üstlendiği eserde dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı ise Fuat Gök imzasını taşıyor.

Fransız İhtilali'nde idealleri uğruna genç yaşta ölüme mahkum edilen şair Chenier'in kısa yaşam öyküsünün anlatıldığı eserin rejisörlüğünü Recep Ayyılmaz yaptı.

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