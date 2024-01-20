Afganistan ve Pakistan arasında, tır şoförleriyle ilgili yaşanan vize tartışması nedeniyle 12 Ocak'tan bu yana araçların geçişine kapalı olan Torkham Sınır Kapısı'nın açılması için görüşmeler sürüyor.

Afganistan geçici hükümetin sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Mücahid, iki ülke yetkilileri arasında sınır kapısının açılmasına yönelik müzakerelerin sürdüğünü, detayların yakında kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Torkham Sınır Kapısı, araçların geçişleriyle ilgili yaşanan vize sorunu nedeniyle 12 Ocak'ta Pakistan tarafından kapatılmıştı ancak, yayaların geçişi ise sürüyor.

Öte yandan, sınır kapısının kapalı olması özellikle Afgan tüccarların ticaretine büyük zarar veriyor.

Pakistan ve Afganistan sınır bölgesinde yaşanan gerilim zaman zaman silahlı çatışmaya kadar varabiliyor. Bu nedenle kimi zaman Torkham Sınır Kapısı bir müddet kapalı kalıyor.

İki ülke arasında 2 bin 640 kilometrelik kara sınırında 18 geçiş noktası bulunuyor. Torkham ve Chaman sınır kapıları, en yoğun sınır kapıları olarak öne çıkıyor.

Torkham Sınır Kapısı, en son 6 Aralık 2023'te de kapatılmıştı.