Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fildişi Sahili ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki diğer yarı final maçının galibi, Nijerya'nın finaldeki rakibi olacak. Final karşılaşması, 11 Şubat Pazar günü TSİ 23.00'te oynanacak.

Nijerya, 67. dakikada William Troost-Ekong'un penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Güney Afrika, Teboho Mokoena'nın 90. dakikadaki penaltı golüyle durumu 1-1'e getirdi. Normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 beraberlikle sona eren mücadelenin penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük kuran Nijerya, adını finale yazdırdı.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü Fildişi Sahili'nde gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde Nijerya ile Güney Afrika karşılaştı.

İsmail Kartal'dan Sumudica'ya cevap: Muhatap olmak istemiyorum

İsmail Kartal'dan Sumudica'ya cevap: Muhatap olmak istemiyorum

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.