Afyonkarahisar
M.B. idaresindeki 54 AGU 626 plakalı kamyonet, Yunak-Emirdağ kara yolu Suvermez kavşağında tarım işçilerini taşıyan N.Ç. yönetimindeki 03 HM 749 plakalı midibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile 31 kişi yaralandı.
Yaralılardan 22'si Emirdağ Devlet Hastanesi'ne, diğerleri Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.
Kamyonet ile midibüsün çarpışma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
AA