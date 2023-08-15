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Kamyonet ile midibüsün çarpışma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.

Yaralılardan 22'si Emirdağ Devlet Hastanesi'ne, diğerleri Eskişehir ve Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kazada sürücüler ile 31 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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