M.Ö'nün kullandığı 35 BHE 495 plakalı motosiklet, ilçe kavşağında M.K. idaresindeki 03 KF 725 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile motosikletlerdeki H.H.S. ve Z.K. Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İ.Y. idaresindeki 03 ABB 769 plakalı otomobilin, Şuhut ilçesi Efe köyü yakınlarında H.B. yönetimindeki 03 DS 044 plakalı hafif ticari araçla çarpışması sonucu araçlardaki 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA