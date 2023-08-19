Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kazada yaralanan sürücüler ile motosikletlerdeki H.H.S. ve Z.K. Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Budapeşte'de Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.