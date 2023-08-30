IĞDIR AA- Yüksekliği 5 bin 137 metre olan Ağrı Dağı, dünyanın ve yurdun farklı noktalarından gelen dağcıları ağırlamaya devam ediyor.

Zirveye ulaşmak için tırmanışın başladığı gün 3 bin 200 metre, ikinci gün 4 bin 200 metrede kamp yapan dağcılar, üçüncü gün zirve yapıp ilk kamp alanına geri dönüyor.

Tırmanışta kamp malzemelerinin taşınmasında at ve katırlarla hizmet verip rehberlik yapan Ağrı Dağı eteklerindeki köylüler de ekonomik kazanç elde ediyor.

Köylülerden Nurullah Civaş, bu sene Ağrı Dağı'nda yoğunluk yaşandığını anlatarak, "İlk bu işe başladığımda çok yorucu oluyordu, artık alıştık, eskisi gibi yorulmuyoruz. Biz olmasak bu işler yürümez çünkü kamp malzemesi çok ağır, bundan dolayı malzemelerini taşıyoruz. Köyden araçlardan aldığımız malzemeleri önce 3 bin 200'e daha, sonra 4 bin 200'e taşıyoruz. Dağcılar zirve yaptıktan sonra yine aynı malzemeyi köye indiriyoruz." dedi.

Mehmet Taşdemir de Ağrı Dağı'na kurdukları kamplarda, gelen dağcılara yardımcı olduklarını belirterek, "Bu sene biraz daha fazla yoğunluk olduğu için sürekli kamplar arası yoğun bir şekilde gidip geliyoruz. 3 bin 200 ve 4 bin 200 kamplarda ayrı ayrı guruplar oluyor. Bir grup 3 bin 200'de iken, diğer grup yüksek kampta oluyor. Malzeme transfer yaparken bayağı yoruluyoruz." diye konuştu.

İranlı dağcılardan Ali Şaiki de kendilerine yardımcı olan yöre halkına teşekkür etti.