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Vali Koç, elektro-optik kuleler, termal kameralar, ACAR Kara Radar Sistemleri'nin kurulduğu, modüler beton duvarların inşa edildiği ve hendeklerin kazıldığı hudut hattında da inceleme yaptı.

Karakollarda görevli güvenlik güçleriyle sohbet eden Vali Koç, bölgede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

AĞRI (AA) - Vali Koç, Vali Yardımcısı Bülent Şimşek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve beraberindekilerle sınır hattında bulunan 13. Hudut Bölük Komutanlığı, 4. Hudut Tabur Komutanlığı, 3. Hudut Tabur Komutanlığı ve 10. Hudut Bölük Komutanlığına ziyarette bulundu.

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