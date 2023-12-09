Haber: Mert Osman Erman

AB yetkilileri, ChatGPT gibi sistemlerde ve yüz tanıma gibi yapay zeka alanındaki kullanımları düzenleyen kurallarda 36 saatlik görüşmelerin ardından bir taslak anlaşmaya vardılar. AB Parlamentosu, gelecek yılın başlarında AI Act önerileri üzerinde oy kullanacak, ancak herhangi bir yasa ancak en erken 2025 yılında yürürlüğe girecek. ABD, İngiltere ve Çin, kendi kılavuzlarını yayınlamak için hepsi acele ediyor. Öneriler, AI'nın AB içinde kullanımına yönelik güvenceleri ve kolluk kuvvetlerinin benimsemesine sınırlamaları içermektedir. Tüketiciler, şikayet başlatma hakkına sahip olacak ve ihlaller için cezalar uygulanabilecek. AB Komiseri Thierry Breton, planları "tarihi" olarak nitelendirerek bunun AI kullanımı için "açık kurallar" belirlediğini söyledi. Bunun, "yalnızca bir kılavuz kitabı olmaktan çok, AB'deki start-up ve araştırmacıların küresel AI yarışını liderlik etmeleri için bir fırlatma rampası olduğunu" ekledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AI Act'ın insanların güvenliğini ve haklarını tehdit etmeyen teknolojinin gelişimine yardımcı olacağını söyledi. Bir sosyal medya gönderisinde, bu durumun "güvenebileceğiniz bir AI geliştirmek için benzersiz bir hukuki çerçeve" olduğunu belirtti. AB Parlamentosu, AI'ı "insanlar tarafından tanımlanan belirli hedefler için bir dizi insana özgü çıktıları oluşturabilen yazılım" olarak tanımlar. ChatGPT ve DALL-E, "üretici" AI olarak adlandırılan şeylerin örnekleridir. Bu programlar, çevrimiçi metin ve görseller gibi büyük miktarda veriden öğrenerek, insan tarafından yapılmış gibi hissettiren yeni içerikler oluşturabilirler. ChatGPT gibi adlandırılan "sohbet botları", metin konuşmalarına sahip olabilir. DALL-E gibi diğer AI programları, basit metin talimatlarından resimler oluşturabilir.