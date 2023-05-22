İSTANBUL- Fitoterapi alanının Türkiye’de ilerlemesine katkı sağlamak amacıyla eğitimler veren AlchemLife Türkiye, çeşitli dallardaki fitoterapötik yaklaşımlara dikkat çekmek ve bilgilendirmek üzere “Aile Hekimleri için Bilimsel Fitoterapi Eğitimi” düzenliyor. 23 Mayıs – 25 Haziran tarihleri arasında farklı gün ve oturumlarla gerçekleşecek eğitimde sağlık alanında uzman isimler kendi dallarında fitoterapiyi anlatacak.

Oturum günleri ve saatleri ile konuşmacılar ve konuları ise şöyle:

23 Mayıs Salı saat 20:00’deki açılış oturumunda Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdem Yeşilada “Fitoterapide temel kavramlar, doğru fitoterapötik ürün seçimi”ni anlatacak.

24 Mayıs Çarşamba günü aynı saatte Prof. Dr. Erdem Yeşilada ile birlikte İstinye Üniversitesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmet Tamer, “Solunum sistemi fitoterapisi; solunum yolu enfeksiyonları ve immün sistem, alerji” anlatacaklar.

30 Mayıs Salı saat 20:00 ve 22:30 arasında yine Prof. Dr. Erdem Yeşilada ve Prof. Dr. İsmet Tamer’in konuşmacı olacağı “Nöropsikolojik Hastalıklarda Fitoterapi Uygulamaları” adlı oturumda “insomnia, anksiyete, depresyon, kronik yorgunluk sendromu, demans, kognitif fonksiyonlar, ağrı kontrolü ve migren” konuşulacak.

31 Mayıs Çarşamba akşamı 20:00’de başlayacak “Gastro-intestinal Sistem Fitoterapisi” oturumunda ise Prof. Dr. Erdem Yeşilada ile Maltepe Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Aşkın K. Kaplan, “sindirim sorunları, gastrit, reflü, peptik ülser, kinetoz, fonksiyonel bağırsak hastalıkları (IBD, IBS, vd.), konstipasyon, diyare, hemoroid, karaciğer, safra şikayetleri” konularını anlatacak.

6 Haziran Salı günü saat 20:00-22:30 arasında gerçekleşecek olan “Kas ve İskelet Sistemi Fitoterapisi” oturumunda; Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Etil Güzelmeriç ve Algoloji ve Anesteziyoloji Uzmanı Prof. Dr. İlhan Öztekin “osteoartrit, romatoid artrit vd. artritler ile osteoporoz ve DOMS” konularında fitoterapiyi konuşacaklar.

7 Haziran Çarşamba akşamı saat 20:00’de Dr. Öğretim Üyesi Timur Hakan Barak ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Acar, “Ürogenital Sistem Fitoterapisi” adlı oturumda, “prostat hiperplazisi, prostatit, üriner enfeksiyonlar, böbrek taşı/kumu, sistit, kadın hastalıkları, premenstrüel sendrom ve menopozal sendromlar ile infertilite”yi anlatacaklar. Ayrıca bu oturuma Hemşire Şebnem Dinçer de “peri-operatif fitoterapötik yaklaşım” konusuyla katılacak.

13 Haziran Salı saat 20:00’de başlayacak oturumda iki ana başlık olacak; “Dermatolojik Hastalıklarda Fitoterapi” ile “Çeşitli Hastalıklarda Fitoterapi Uygulamaları”. İlk başlıkta Doç. Dr. Etil Güzelmeriç, “yara, yanık, ezik, bası yarası, deri enfeksiyonları, egzama, psöriyazis” konularına değinirken, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Süleyman Aktürk ise “kalp-damar hastalıkları”nda fitoterapi uygulamalarını anlatacak.

14 Haziran Çarşamba günü saat 20:00-22:30 arasında gerçekleşecek “Endokrin Sistem Hastalıkları Fitoterapisi” oturumunda Dr. Öğr. Üyesi Timur Barak ve Prof. Dr. İsmet Tamer “diabetes mellitus, tip-2 regülasyonu, kilo kontrolü, metabolik sendrom, tiroit fonksiyonları, lipit metabolizması regülasyonu, enerji homeostaz, adaptojen, adaptojenler” konuları hakkında fitoterapötik bilgilendirmeler yapacaklar.

20 Haziran Salı akşamı 20:00 de başlayan “Uzun Yaşamda Fitoterapi: Longivity” oturumu ise son oturum olup konuşmacı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, “mevsime göre fitoterapi, sigara içenlerde fitoterapi, önleyici fitoterapötik tedbirler ve kalabalık reçete kullanımında fitoterapi” hakkında önemli bilgiler aktaracak.

HABER: METE YILMAZ