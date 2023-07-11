Saraybosna

Bakan Göktaş, Potoçari'deki akü fabrikasında düzenlenen törene katıldı.

Burada AA muhabirine konuşan Göktaş, Srebrenitsa soykırımını İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük trajedilerden biri olarak gördüklerini ve yaşananların Avrupa'nın kanayan bir yarası olduğunu söyledi.

Göktaş, olayların üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen şehitlerin toprağa verilmeye devam ettiğini belirterek, "DNA tespitleri sonrasında bugün 30 Bosnalı Müslüman kardeşimiz, şehitlerimiz törenle defnedilecek. Bizler de bu törenler için burada bulunmaktayız. Aileleri kaplayan bir hüzün var, en azından dua edebilecekleri bir mezar var. Türkiye olarak biz, dünyanın neresinde olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'in yanında olmayı sürdüreceklerini aktaran Bakan Göktaş, "Bosna'nın toprak bütünlüğü içerisinde, barış ve huzur içerisinde varlığını sürdürmesi için her zaman yanında olacağız. Bilge Kral Aliya İzetbegoviç'in şu sözlerini hatırlatmak isterim, adeta bir nasihat niteliğinde, 'Nerede olursanız olun soykırımı asla unutmayın çünkü unutulan soykırım tekrarlanır.' Bizler de Srebrenitsa soykırımını asla unutmamak için elimizden geleni yapacağız. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, başta Srebrenitsa anneleri olmak üzere bu acıyı en derinden yaşayan herkese derin sabırlar dilerim." diye konuştu.

"Acısını yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ise Srebrenitsa soykırımının dünya tarihinde insanlığın gördüğü en büyük katliamlardan biri olduğunu belirtti.

Türkiye'nin her zaman Bosna Hersek'in yanında olduğunu ifade eden Ala, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hep birlikte bu kaderi paylaşıyoruz, acısını yüreğimizin derinliklerinde hissediyoruz biz. Onun için kardeşlerimizle dayanışma için her dönemde buraya geliyoruz. Uluslararası sistemin de o dönemlerde iflas ettiğinin resmidir. Birleşmiş Milletler gözetiminde, onların garantörlüğüyle buraya toplanmış kardeşlerimiz burada soykırıma tabi tutuldu. Aslında insanlığın yüz karasıdır bu hadiseyi önleyemeyenler, onların garantörlüğünde işlenmiştir bu cinayet. Maalesef daha şimdi yeni yeni bunun kabullenilmesi yönünde adımlar atıyorlar. Biz Türkiye olarak buradaki kardeşlerimiz de biliyor ki her zaman onlarla birlikteyiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da törende okunduğuna dikkati çeken Ala, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Bosna Hersek'tekilerin hislerini paylaştığını vurguladı.

Törene, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, Bursa Milletvekili Refik Özen, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın yanı sıra Bosna Hersek'teki Türk kurumlarının temsilcileri de katıldı.

AA