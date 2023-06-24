Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "12-22 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Air Defender 2023 tatbikatına katılan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar ve personelimiz geri intikal etti. Tatbikat süresince müttefikler ile eğitimler yapan 151'inci Filo Komutanlığı günde iki blok olarak gerçekleştirdiği uçuşlarda farklı tipte görevler icra etti. Personelimiz tatbikat esnasında düzenlenen spor müsabakalarına da katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, personel ve uçakların yurda intikali ve tatbikattan görüntüleri içeren video da yer aldı.

AA