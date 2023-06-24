İzmir

Yumaklı, İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Orman Yangını Ekip Merkezi'nde yapılan orman yangınlarıyla mücadele tatbikatına katıldı.

Yaptığı konuşmada orman yangınlarıyla mücadeleyle ilgili farkındalık oluşturmak için tatbikatta bir araya geldiklerini ancak orman kahramanlarının dün çok daha ağır 4 yangını çok kısa sürede söndürdüğünü hatırlatan Yumaklı, Türkiye'nin üçte birinin orman olduğunu, bu ormanların yüzde 59'unun ise verimli orman niteliğinde bulunduğunu söyledi.

Son 21 yıldır dikilen fidan sayısının 6,5 milyara ulaştığını dile getiren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Ormanlarımızın maalesef yüzde 60'ı birinci ve ikinci derecede tehlike altında. Bu ne demek; doğa olaylarından, iklim değişikliğinden çok daha fazla etkileniyor. Dolayısıyla çok hassas bir coğrafyada olmamızın da tekrar altını çizmek gerekir. Çok farklı teknolojiler kullanıyoruz. Dünyada sadece 5 ülkede olan, üstün teknolojiyle donatılmış, havadayken bulunduğu coğrafyanın resmini çekip tüm koordinatlarıyla yerdeki bütün unsurlara bildirebilecek nitelikte ve kabiliyette, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Otağ' ismini verdiği bir yönetim uçağımız var. Ormanlarımızı gözetleyen akıllı kuleler var. Ama hepsinden de önemlisi bizim son derece duyarlı vatandaşlarımız var. "

Yumaklı, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların pikniklerini kendilerine ayrılan bölgelerde yapmalarını, kontrolsüz ormanlık alanlarda piknik yapmamalarını istedi.

Yanan alanları tekrar ağaçlandırdıklarını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Buraların farklı herhangi bir amaçla kullanılması mümkün değil. Anayasal olarak böyle bir amaçla kullanılmasına dair de bir onayın verilmesi mümkün değil. Ama neden olsun ki? Neden yansın? 'Sonradan ağaçlandırırız' diye bu tür bir rahatlığın olmaması gerekir. 22 bin orman kahramanı yangın işçimiz var. Biz bu yıl, geçtiğimiz yıldan çok daha iyi bir şekilde orman yangınlarına hazırız, hazırlandık. Makina parkımızı, müdahale araçlarımızı bir önceki döneme kıyasla mesela 21 yıl öncesine kıyaslayacak olursak... Örneğin hiç uçağımız yoktu, bugün 20 uçağımız var. 19 helikopterimiz vardı, bugün 69 helikopterimiz var. İHA elbette son dönemde girdi. Bütün teknoloji birlikleriyle 8 İHA'mız var. Sürekli havada dolaşıyor. Dozerler ve arazözler var. Farklı kamu kurumlarının rezerv olarak beklettikleri makine parkı var. Bunlardan da bahsedeyim; 31 helikopter, 2 tanker uçağı ve 2 İHA, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığıyla yaptığımız protokolle hazır şekilde bekliyor."

Bakan Yumaklı, başta gençler olmak üzere tüm vatandaşları ormanlık alanlarda yangınla ilgili şüphelendikleri durumlara karşı duyarlı olmaya çağırarak, "Artık bir resimle koordinatlarıyla beraber bildirmek mümkün. Onu bizim arkadaşlarımıza bildirsinler. Hedefimiz bu yıl 10 dakika. Geçtiğimiz yıl 11 dakika ortalamayla orman yangınlarına müdahale ettik. Bu süreler 40 dakikalardan buralara geldi. O yangına müdahale ederek inşallah biz yeşil vatanımızı korumaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

8 İHA ile sürekli denetim

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de Türkiye'nin Avrupa'da en çok ağaçlandırma yapan ülkeler arasında birinci, dünyada ise 4. olduğunu söyledi.

Orman yangınlarıyla mücadelede ABD'den sonra İHA kullanan ilk ülke konumunda olduklarına işaret eden Karacabey, "Bugün 8 İHA'yla ülkemiz ormanları sürekli denetleniyor, gözetleniyor. Ve yangınlardan haber alma süremiz 2 dakika, ilk müdahale süremiz de bugün itibariyle memnuniyetle ifade ediyoruz ki 11 dakikadır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından ekipler orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale tatbikatı yaptı.

İlk yerli ve milli söndürme helikopteri

Bakan Yumaklı, tatbikatın ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilerek Orman Genel Müdürlüğü envanterine giren ve İzmir'de göreve başlayan yangın söndürme helikopteri "NEFES"in önünde açıklama yaptı.

Bu helikopterin envantere dahil olan ilk yerli ve milli yangın söndürme helikopteri olma özelliği taşıdığını dile getiren Yumaklı, "Son derece önemli olan bu helikopter bir şeyin başlangıcıdır. Artık bundan sonra ülkemizin bu tür makina ve ekipmanlara, uçaklara ve yüksek teknolojiye ne kadar hızlı ulaşabildiğini göstermesi açısından, ilgili birimlerin bunları kullanabilmesi yolunun her zaman açık olduğunu göstermesi açısından çok önemli." diye konuştu.

Programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ve orman gönüllüleri katıldı.

AA