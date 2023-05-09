İstanbul

Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurtulmuş, AK Parti’nin Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"ne değinen Kurtulmuş, vatandaşın yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çekti.

Mitinge katılımın çok yüksek olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Dün, Türkiye siyasi tarihinin en muhteşem mitingi yapıldı. İstanbul'da milyonlarca insan Yeşilköy Havaalanı'na geldi ve daha güzeli sadece kalabalık değil, büyük bir coşkuyla katıldılar. İnsanlar organik bir şekilde tabiri caizse İstanbul aktı, Yeşilköy Havalimanı'na. Böylesine görkemli bir miting sadece AK Parti seçmenine değil, sadece Cumhur İttifakı'na değil, Türkiye’de demokrasiye güvenenler bakımından da çok büyük bir moral, motivasyon oluşturdu bir günde." diye konuştu.

"Aslında o taş AK Parti’ye doğru atılmış bir taştır"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da dün düzenlenen halk buluşmasında yaşanan gerginliğe ilişkin soruyu da cevaplandıran Kurtulmuş, siyasetçilere yapılan saldırıları kınadıklarını ifade etti.

Kurtulmuş, "Aslına bakarsanız o taş İmamoğlu ve ekibine doğru atılmış bir taş değil, aslında o taş AK Parti’ye doğru atılmış bir taştır, sonuçları itibariyle baktığınızda. Biz bile bugün bunu hala konuşuyoruz. Keşke hiç konuşmasaydık, keşke bu olay olmasaydı. Dolayısıyla Erzurum'da olan o gerginlik muhteşem İstanbul Mitingi'ni de gölgede bırakmıştır." değerlendirmesini yaptı.

"15 Temmuz’dan sonraki yaptığımız o mitingden belki daha iyi, daha güçlüydü"

Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen mitingin coşkuyla gerçekleştirildiğini ifade eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Ben bunu geçmiş dönemlerde AK Parti’nin yaptığı, her birisi kendi dönemi içerisinde muhteşem olarak telakki edilen mitinglerle karşılaştırıyorum. Hatta 15 Temmuz darbesinden sonra meşhur 'Yenikapı' ruhu diyerek söylediğimiz, Yenikapı’da yapılan mitingle kıyaslıyorum. Evet, o zaman da büyük bir coşku vardı, o zaman da büyük bir kararlılık, öfke vardı, o zaman da bir bütünleşme hissi vardı. Toplumun bütün partilerinin olduğu... Hem ruh olarak hem coşku olarak hem kalabalık olarak hem kararlılık olarak inanın 15 Temmuz’dan sonraki yaptığımız o mitingden belki daha iyi, daha güçlüydü. Bunu söyleyebiliyorum."

Seçim çalışmaları kapsamında AK Parti teşkilatının yoğun şekilde çalıştığını anlatan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olarak seçileceğini, AK Parti'nin açık ara birinci parti olarak parlamentoda yer alacağını sözlerine ekledi.

AA