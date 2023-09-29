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AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, "Tüm partilere çağrımız, gelin bu anayasayı hep beraber birlikte inşa edelim, birlikte toplumsal sözleşmeyi oluşturalım. Türkiye'yi sivil, demokratik, çoğulcu, özgürlükçü bir anayasaya hep birlikte kavuşturalım." dedi.

Gül, yeni anayasaya tartışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeni yasama döneminin Türkiye Yüzyılı'nın önünü açacak, demokrasiyi daha da geliştirecek bir dönem olacağına işaret etti.

Mevcut Anayasa'nın, kabul edildiği 1982'den beri tartışıldığını belirten Gül, 1 Ekim Pazar günü başlayacak olan yeni yasama yılında da bu konunun gündemde olacağını dile getirdi.

Mevcut Anayasa'nın değiştirilmesi konusunun Türkiye'de her çevrede konuşulduğunu, "adeta ittifak edilen birkaç konudan birisi" olduğunu ifade eden Gül, şunları söyledi:

"Vesayetle mücadele anlamında, Türkiye'nin demokrasi tarihine bakıldığında bazı sebeplerle bir ortam ve iklim oluşmamıştır. Anayasa çok değişti, değişiklikler yapıldı. Anayasa, adeta yamalı bohçaya dönen, kendi içinde bütünlüğü de hem lafzi hem mana olarak ortak yapıdan uzaklaşmış, protez bir hale gelmiş.

'Şurada ihtiyaç var', oraya protez yapılmış, diğer yere protez yapılmış. Baştan sona bir anayasaya Türkiye'nin ihtiyacı halen vardır. Bugün bunun yoğun şekilde dillenmesinin temel sebebi, toplumsal bir talep var, 'Yeni anayasa olsun...' Ayrıca bu anayasanın yapılması konusunda da Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu reformlar çok etkili."

AK Parti'nin, reformlarla birlikte vesayeti ortadan kaldırmak için önemli düzenlemeler yaptığını vurgulayan Gül, bunun da millete cesaret verdiğini kaydetti.

Gül, millet iradesinin daha güçlü olması noktasında önemli adımlar atıldığını, bu reformların zirvesinin anayasa olacağını dile getirdi.

Statükonun değişimi, milletin önündeki engellerin kaldırılması amacıyla önemli reformlar yaptıklarının altını çizen Gül, inşa edici reformlarla Türkiye'nin önünü açan hamlelerin ortaya konulduğunu belirtti.

"Toplumun her kesimiyle görüşerek anayasa yapmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağrısıyla yeni bir anayasa konusunda tüm partilerle görüşeceklerini kaydeden Gül, anayasanın kendisiyle birlikte nasıl yapıldığının da çok önemli olduğuna işaret etti.

Abdulhamit Gül, şöyle konuştu:

"Bir müzakereyle, uzlaşıyla, toplumun her kesiminin anayasası olması için 85 milyonun burada görüşlerinin, beklentilerinin yansıması gerekmekte. Toplumsal bir sözleşme için toplumun bir mutabakatının olması lazım. Bu çerçevede toplumun her kesimiyle görüşerek, değerlendirerek, onların fikirlerini, düşüncelerini alarak anayasa yapmayı hedefliyoruz. Bütün bunların sonunda, yeni anayasayı Türk demokrasisine kazandırdığımızda doğudan, batıdan, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, Türkü'yle Kürdü'yle, Alevi'si Sünnisi'yle toplumdaki tüm farklı düşüncelerin, farklı inançların, herkesin 'Bu benim anayasam. Önümüzdeki yüzyıllara taşıyacak bir anayasa' diye bir duyguya, inanca kavuşması lazım."

AK Parti'nin toplumsal talepleri taşıyan bir parti olduğunu ifade eden Gül, anayasa konusunda da toplumun talebini dillendireceklerini söyledi.

Anayasa konusunda AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak öncülük yapacaklarını belirten Gül, diğer siyasi partilerin de milletin meselesini sahiplenmesiyle Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulacağını vurguladı.

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, şunları kaydetti:

"Tüm partilere çağrımız, gelin bu anayasayı hep beraber, birlikte inşa edelim, birlikte toplumsal sözleşmeyi oluşturalım. Türkiye'yi sivil, demokratik, çoğulcu, özgürlükçü bir anayasaya hep birlikte kavuşturalım. Milletimizin de beklentisi budur; Türkiye Yüzyılı'na yakışan, yeni ve sivil bir anayasadır. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı da yine yeni bir anayasadır. Bunu da hep beraber, milletimizle, parlamentoda olgunlaştırıp, ete kemiğe büründürüp başaracağımıza inanıyorum."

Yeni anayasa konusunda AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın elinden geleni yapacağını kaydeden Gül, muhalefetin de toplumsal talebe duyarsız kalmayacağına inandığını söyledi.

AA