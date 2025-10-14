ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na ilişkin, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik, MKYK'de, Dışişleri Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sunumlarının yapıldığını belirtti.

Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi'nin tüm dünyanın gündeminde olduğunu belirten Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'de uyguladığı politikalara karşı başından beri açık bir tutum sergilediğini söyledi.

Orta Doğu'daki tüm sorunların temelinde Filistin meselesinin bulunduğuna işaret eden Çelik, şöyle konuştu:

'Nihai çözüm son tahlilde bir Filistin devletinin kurulmasıdır. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından başka çözüme gidecek yol yoktur. O nedenle Filistin meselesi çözülmeden herhangi bir şekilde Orta Doğu'da diğer meselelerin çözülmesi de mümkün değildir. Filistin meselesinin çözüldü dediğimiz noktaya ulaşabilmek için de başkenti Doğu Kudüs olan toprak bütünlüğüne sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulması çözümün yegane çerçevesidir.

Tabii o günden bugüne çok sayıda insan hayatını kaybetti. Netanyahu hükümetinin acımasız katliam politikalarının neticesinde ortaya çıkan tablo, insanlığın gördüğü en acımasız tablolardan bir tanesidir. Özellikle çocukları, kadınları, masum insanları hedef alan, açlığı sistematik bir biçimde bir soykırım aracı olarak kullanan, bütün uluslararası kurumların suçlu olduğu ama yine de uluslararası kurumların etkisizliği sebebiyle durdurulamayan bir soykırım makinesi ve bu şebekenin elemanları, Nazileri de çok çok geçen bir biçimde dünyanın en büyük katliamlarına imza attılar.'

'Provokasyona çok açık bir süreç'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Ekim 2023'ten beri bir numaralı meselesinin Gazze olduğunu belirten Çelik, ilk olarak ateşkesin sağlanması, sonra da kalıcı barışa ulaşacak mekanizmaların oluşması için çok büyük bir mücadele verdiğine vurgu yaptı.

Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın Gazze için yeni bir aşamayı temsil ettiğine dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

'Gazze'deki kardeşlerimizin bir nebze olsun da soluk alması, ateşkesin sağlanması, tutukluların ve diğer rehinelerin serbest bırakılması şeklinde takasın gerçekleşmesi süreciyle, dün ve bugün Gazze'ye bütün bu süreç boyunca en yüksek miktarda insani yardımın girmesi mümkün olmuştur. Ama bütün tabloya baktığımızda bunun herhangi bir şekilde yeterli denilebilecek bir durum olmadığının farkındayız. Daha gidilecek çok yol vardır. Netanyahu'nun kendi siyasi kariyerini ve siyasi geleceğini katliam yapmaya bağlamış bir siyasi figür olduğu son derece nettir.

Ama dediğim gibi daha gidilecek çok yol var, provokasyona çok açık bir süreç. Ama tüm bunlara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımızın da Katar, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri ile imzacısı olduğu bu niyet beyanı, bu iki yıllık dönemdeki bu soykırım politikalarına karşı gelinen yeni bir aşamayı ifade etmektedir. Bu soykırım politikalarına karşı oradaki bulunan bütün liderlerle bir uluslararası irade net bir şekilde kendisini göstermiştir. Uluslararası bir garantörlüğün olması gerektiği net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Gelinen nokta itibariyle bundan sonrasında kalıcı barışın nasıl sağlanacağıyla ilgili anlaşma noktasında ilerlemenin yolu açılmıştır. '

Çelik, kalıcı barışın sağlanabilmesi için daha çok mesafe alınması gerektiğini vurgulayarak, 'Bazı siyasiler de dillendiriyor. Ama biz şunu her zaman net bir şekilde söylüyoruz. Nihai amaç Filistin Devleti'nin kurulması olmalıdır.' dedi.

'Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi gibi planlar kesinlikle söz konusu olamaz'

Filistin halkının kendi topraklarında egemen bir şekilde yaşaması gerektiğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

'Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesi gibi planlar kesinlikle söz konusu olamaz. Filistinlilerin Filistin dışındaki bir otorite tarafından yönetilmesi gibi bir takım yaklaşımlar da asla kabul edilebilecek yaklaşımlar değildir. Filistin yani hem Gazze, hem Batı Şeria, Filistinliler tarafından yönetilmelidir. Filistinlilerin siyasi varlığını, egemenlik haklarını, vatan haklarını ve varoluş haklarını onurlu, haysiyetli, izzetli bir şekilde yaşama haklarını elinden almaya dönük her planın, her girişimin biz sonuna kadar karşısında olacağımızı ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu iki yıllık süre içerisinde verdiği mücadeleye biz çalışma arkadaşları olarak çok yakından şahidiz. Hangi badirelerle mücadele ettiğini, hiç geri adım atmadığını sürekli olarak ortaya koyduğu çerçevede ısrarcı olduğunu. Bunun kamuoyuna yansıyan tarafları var ama büyük kısmıyla da yansımayan tarafları var. Onun için bu mücadeleyi verirken bir an bile vazgeçmeyen, sonuna kadar bunu sürdüren ve bugün de MKYK'nın açılışında kapalı bölümde yaptığı konuşmayla bu iradesini bir kere daha hepimize beyan eden ve hepimizin de böyle davranması gerektiğini hatırlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Tüm bu kırılganlığa rağmen bu sürecin herhangi bir şekilde bir provokasyonla karşılaşmadan yoluna devam etmesi için bütün gücümüzle çalışmaya, mücadele etmeye, Filistin konusundaki hassasiyetimizi yüksek tutmaya, her birimdeki arkadaşlarımızla birlikte Filistin davasını desteklemeye devam edeceğiz. Buradan bir kere daha Gazze'deki kardeşlerimize, Batı Şeria'daki kardeşlerimize en içten selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz.'

Terörsüz Türkiye süreci

'Terörsüz Türkiye' hedefinin kararlılıkla sürdüğünü belirten Çelik, 'Bir takım devletler veya odaklar tarafından sabote edilmesine müsaade etmeyeceğimiz gibi, Suriye'de SDG ve benzeri yapılardan gelen yaklaşımlar çerçevesinde de bu sürecin aksatılmasına, rayından çıkarılmasına ya da sabote edilmesine karşı duracağız.' ifadesini kullandı.

Gündemin odağının net olduğunu, PKK terör örgütünün fesih ve silah bırakmasıyla ilgili sürecin tamamlanması gerektiğini anlatan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Bunun bütün şube ve uzantılarıyla hayata geçmesidir. Onun dışında buna başka gündemler eklenmeye çalışılması, bu gündeme zam yapılması ya da bu gündeme tenzilat yapılması gibisinden yaklaşımlar sürecin sağlıklı işlemesine karşı açık ya da örtük karşıt yaklaşımlardır. Bunların hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini, sürecin tanımı neyse o tanıma uygun olarak bu meselenin yürütülmesi gerektiği konusundaki hassasiyetimizi ifade ediyoruz. Görüldüğü gibi de bölgede çeşitli örgütlerin başka devletler tarafından vekil güçler kullanılarak aslında bölgeyi istikrarsızlaştırmaya dönük bir yaklaşım içerisine sevk edildiğini görüyoruz.

Nasıl ki Suriye'nin güneyindeki ayrılıkçılık peşinde koşan o Dürzi siyasiler ya da o Dürzi liderler, Dürzilerin ana iradesini temsil etmiyorsa, aynı şekilde Kürtlerin iradesini, Arapların iradesini, Türkmenlerin iradesini, Alevilerin, Sünnilerin, Şiilerin, Nusayirlerin, Ezidilerin iradesini temsil etmeyen bir takım yapıların da terör yoluyla bölgeyi istikrarsızlaştırma ve bütün bu bahsettiğimiz terörsüz Türkiye'nin organik devamı olan terörsüz bölge politikasını da herhangi bir şekilde yolundan çıkartmasına müsaade etmeyeceğiz.'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na hibe ettiği Hacıbektaş ilçesindeki arsada inşa edilen Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi'nin açılışının yapıldığını anımsatan Çelik, şöyle konuştu:

'Bu, birliğimiz, beraberliğimiz, bölgedeki birtakım gelişmelere verdiğimiz cevaplar bakımından son derece anlamlı bir açılış oldu. Sayın Bahçeli'ye buradan şükranlarımızı iletiyoruz. Orada verilen mesaj, Horasan'dan Anadolu'ya uzanan ruhun bir kere daha teyit edilmesidir. Aynı şekilde Sünni-Alevi yıllardır aramıza sokulmaya çalışılan nifaklara nasıl karşı durduysak bundan sonra da duracağımızın, birbirimizle et ve tırnak gibi bir kaderdaşlık içinde olduğumuzun net bir beyanıdır. Bundan sonrasında da aynı şekilde bu kardeşlik devam edecektir. Yakın bölgelerimizde mezhepçilik yoluyla ya da etnik siyasetler yoluyla aslında ortak refahı, ortak geleceği, ortak barışı paylaşması gereken kardeş halkların, bütün bunlar üzerinden nasıl birbirine düşürüldüğünü görünce Türkiye'deki kardeşliğimizin, Türkiye'deki birliğimizin, dirliğimizin ne kadar kıymetli olduğu bir kere daha görülmektedir. Hatta oralardan ülkemize yapılan ziyaretlerde sürekli olarak da bu yaklaşımlar takdir edilmekte, referans verilmekte ve örnek alınmaya çalışılmaktadır. Sayın Bahçeli'nin girişimiyle ortaya çıkan bu kardeşlik mesajı da bir kere daha Türkiye'nin aslında bütün bu meydan okumalara karşı nasıl güçlü bir bünyeye, nasıl güçlü bir hamura, nasıl güçlü bir mayaya sahip olduğunu gösteren bir örnek olmuştur.'

'Politik magazin olarak değerlendirilebilecek bir yaklaşım sergiliyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son dönemde dış politika konularını politik magazin malzemesi yapmaya çalıştığını dile getiren Çelik, 'Özellikle yabancı liderlere atıf yaparak sanki tüm bu gelişmeler olurken kendisi yabancı liderlerin yanındaymış gibisinden 'dediler', 'yaptılar', 'böyle düşündüler', 'şu mesajı gönderdiler' gibisinden dış politika anlamına gelemeyecek ama politik magazin olarak değerlendirilebilecek bir yaklaşım sergiliyor.' dedi.

Ömer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Doğrusunu söylemek gerekirse örneğin grup konuşmasında Başkan Trump'ın sanki yanındaymış gibi nasıl davrandığından bahsediyor. Başkan Putin'in Türkiye'ye dönük, Cumhurbaşkanımıza dönük yine magazine ancak konu olabilecek, gerçeklerle hiçbir alakası olmayan bir yaklaşım üretmeye çalışıyor. Şimdi birincisi bu derece politik magazinin bir siyasi partinin genel başkanı tarafından dış politika değerlendirmesi gibi ele alınması gerçekten müthiş bir seviye düşüşüdür. Yani Sayın Cumhuriyet Halk Partisi'nde politik magazinden sorumlu bir genel başkan yardımcılığı olsaydı Sayın Özgür Özel bunu hakkıyla yerine getirirdi.'

'İspanya Başbakanı Sanchez'in çizgisiyle daha uyumlu bir çizgi takip edin'

CHP Genel Başkanı Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusundaki hassasiyetini ve tutarlılığını sorgulamaya kalkmasına tepki gösteren Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hamas'a önce 'terör örgütü' dediğini, sonra gelen tepkiler üzerine 'terör örgütü demek istemedik' yönünde açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

CHP'nin Hamas'a dönük olarak kullandığı bu dilin doğru bir dil olmadığını, bu dilin milli hassasiyetlerle çelişen bir dil olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

'Keşke gerçekten Sosyalist Enternasyonal'de yan yana oturduğunuz İspanya Başbakanı Sanchez'in doğru duruşuyla paralel bir çizgi takip etseydiniz. Sosyalist Enternasyonal'de ve diğer platformlarda bugün de yaptığı açıklamayla Sayın Sanchez'in durduğu noktada durabilseydiniz. Bu arada da dış dünyadan referans vermeyi çok sevdiğiniz için dış dünyaya Türkiye'yi de şikayet etmeyi çok sevdiğiniz için ben dış dünyadan referans vermeye bağımlı hale geldiğinizi görüyorum. Onun için ben de size madem dış dünyadan bir referans vereceksiniz, bir şey takip edeceksiniz, o zaman İspanya Başbakanı Sanchez'in çizgisiyle daha uyumlu bir çizgi takip edin diyorum. Kendi bağımlılığınızı daha doğru yönetebilmeniz açısından. Ama siz her zaman tarihin yanlış yerinde durmuşken, şimdi Cumhurbaşkanımızın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalkıyorsunuz. Hiçbir ciddi alınacak tarafı yok.'

Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin hassasiyetini sorgulamaya kalktığında gülünç duruma düştüğünü dile getirerek, 'Dün de gördünüz ki Sayın Cumhurbaşkanımız insanlık ittifakının Filistin konusunda, Gazze konusunda en gür sesidir. Dünkü siyasi tabloda da görüldüğü gibi bu, dünyanın kabul ettiği, uluslararası mutabakatın olduğu bir durumdur. Dolayısıyla bütün bunların içerisinde Sayın Özgür Özel'in sesi duyulmaz. Zaten herhangi bir şekilde anlamlı bir sözcük silsilesi içerisinde de konuşmuyor.' ifadelerini kullandı.

'Nobel alan kişi, kendi ülkesine siyonist müdahaleyi davet eden bir kişi'

CHP Genel Başkanı Özel'e, Ekrem İmamoğlu'nun, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü kazanan ismi Venezuelalı Maria Corina Machado'ya destek paylaşımını hatırlatan Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Nobel Barış Ödülü alan kişinin sicili nedir? Sicili, 'İsrail, Venezuela'ya müdahale etsin' diyen, 'Yabancı devletler Venezuela'ya müdahale etsin' diyen, kendi ülkesine siyonist müdahaleyi davet eden bir kişi. Sizin uğruna günlerinizi, gecelerinizi seferber ettiğiniz, CHP'li kişi de tuttu siyonist işgali davet eden Venezuelalı siyasetçinin Nobel Barış Ödülü almasını kutladı. Siz önce CHP'yi bu ağır çelişkilerden, bu ağır hasarlardan nasıl kurtaracağınızı, CHP'yi tekrar öteden beri yıllar içerisinde özellikle dış politika konusunda biriktirdiği milli hassasiyetler olan çizgiye tekrar nasıl sokacağınızı düşünün.'

Çelik, CHP'nin, 'dümeni kitlenmiş bir gemi gibi savrulduğunu' ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Konuşan kişinin köklü bir partinin genel başkanı olarak konuşmasını isteriz. Bir politik magazin organizasyonunun başındaki kişi olarak dış politika değerlendirmesi yapması gerçekten doğru bir şey değil. Bundan uzak durmasını kendilerine öneririz. Siyasi rakibimizin bu duruma düşmesi siyaseten bizim için kazançlı gözükebilir ama biz bu kazancın peşinde değiliz. Türkiye'de toplam siyasi kalitenin, toplam siyasi değerlendirme seviyesinin belli bir noktada tutulması gerekir. Bu gerçekten vahim bir durumdur. Yabancı liderlerle ilgili, 'duyduk, ettik, bize söylendi, kulağımıza geldi' gibisinden değerlendirmelerin hiçbirinin bir geçerliliği yok. Baştan aşağı, yukarıdan aşağıya maalesef üçüncü sınıf bir politik magazin olarak gündeme gelmiş durumda.'

Muhabir: Betül Bilsel,Özcan Yıldırım,Utku Şimşek