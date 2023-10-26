AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla genel merkezde "Cumhuriyet Kadını Bu 100'den Daha Güçlü" adlı toplantı düzenlendi.

Keşir, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e saldırılarına değinerek, Gazze'nin şu an can çekiştiğini ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu verilerine göre 50 bin gebe kadının Gazze'de sağlıksız şartlarda doğumu beklediğini anlattı.

UNICEF'in verilerine göre ise 2 bin 360 çocuğun hayatını kaybettiğini ifade eden Keşir, "Böyle bir yangını, böyle bir felaketi, böyle bir soykırımı asla görmezden gelemeyiz. Türkiye olarak, AK Parti olarak ilk günden itibaren başta kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere Gazze'deki kardeşlerimizin acısı acımız. Onların acısı her daim yüreğimizde." dedi.

Bölgedeki kadın ve çocuklara destek olunması için geçen hafta uluslararası 137 kadın kuruluşuna mektup gönderdiklerini anımsatan Keşir, uluslararası ilişkilerde kadınların barış çağrılarına etkisinin büyük olduğuna işaret etti.

"Kadınların pek çok hak talebi AK Parti döneminde devrimci bakış açısıyla gerçekleşti"

Keşir, bu ülkenin kadınlarının halkın iradesini esas almış Cumhuriyet değerleri sayesinde haklarına pek çok Avrupa ülkesinden önce sahip olduğunu söyledi.

Atatürk'ün, "Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmalarımıza ortak kılmaktır." sözünü anımsatan Keşir, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki bu söz yıllarca yerine getirilmedi. Mustafa Kemal'in hayal ettiği adımlar ne yazık ki uzunca süre atılamadı. Kadınların büyük bir kısmı eğitim başta olmak üzere çalışma hayatından, siyasetten dışlandılar. Kadın haklarını kendi ideolojilerinin tekelinde görenler kadınlara en büyük zararı verdi. Kurucu iradenin kadın hakları konusundaki kararlılığı devam etmiş olsaydı 2002'de göreve geldiğimizde karşı karşıya kaldığımız tablo bambaşka olacaktı. Kadınların yıllarca bekleyen pek çok hak talepleri 2002'den itibaren AK Parti hükümetleri döneminde devrimci bir atılımla, devrimci bir bakış açısıyla gerçekleşti."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kadını dışlayan bir toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir" ifadesini hatırlatan Keşir, 21 yıldır bu anlamda pek çok adım attıklarını söyledi.

Kadının Cumhuriyet kazanımlarına tam olarak ulaşılabilmesi için başta anayasa olmak üzere birçok kanunda düzenleme yaptıklarını belirten Keşir, kadını toplum içinde hak ettiği seviyeye ulaştırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Kadına yönelik yapılan çalışmalar

Keşir, anayasaya "kadın erkek eşittir" ilkesinin ilk defa AK Parti döneminde konulduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Kadına karşı şiddet, cinsel saldırı suçlarını ilk defa suç olarak kanun nezdinde biz tanımladık. Engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkanı getirdik. 'Eşit işe eşit ücret' kadının çalışma hayatındaki en önemli mücadele alanıdır. Bunu da ilk defa yasalara biz koyduk. Kadına yönelik şiddetle mücadele suçlarında kamuoyunda 'takım elbise, kravat' gibi bilinen iyi hal indirimlerini kaldırdık. Bütün bu düzenlemelerle bugün eğitim çağındaki, özellikle de üniversite eğitim çağındaki öğrencilerde kız ve erkek çocuğu oranı hemen hemen eşitlendi. Çünkü biz en önemli fırsat eşitliği aracı olan eğitimin önündeki engelleri de kaldırdık."

Keşir, bugün kamuda istihdam edilen kadın oranının yüzde 40'ı, KOSGEB'den destek alan kadın oranının ise yüzde 41'i aştığını belirterek, "Bugün mangalda kül bırakmayanlar iktidar ya da iktidar ortağı oldukları dönemde bu bahsedilen sorun alanlarının hiçbirini çözemediler." değerlendirmesinde bulundu.

Parlamentodaki kadın milletvekili oranının 1935'te yüzde 4,1 olduğuna dikkati çeken Keşir, 2002 seçimine kadar bu oranın hiç aşılamadığını ve darbeler döneminde yüzde 1'in altına indiğini kaydetti.

Keşir, "Türkiye Yüzyılı'nda büyük Türkiye kesişen kümemizde buluşarak hem Cumhuriyet kadını hem iş kadını hem anne, kız kardeş, eş, evlat olarak kırda, kentte Cumhuriyet ülkümüzü yaşatmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılının sorumluluğunu 21 yılda yerine getirdik." dedi.

Filistin mitingine davet

Keşir, konuşmasında, kadınlara, Cumhuriyet'in 100 yılı dolayısıyla evlerine bayrak asmaları, kız çocuklarına da eğitimde fırsat eşitliği haklarını iyi ve en verimli şekilde kullanmaları çağrısında bulundu.

Keşir, hafta sonu İstanbul'da düzenlenecek Filistin mitingine çevre illerden kadınları da davet etti.