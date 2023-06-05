İSTANBUL- Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve 30 yıldır Türkiye’nin sanat ekosistemini kapsayan Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen Akbank 41. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması’na başvurular devam ediyor.

21 Haziran 2023 tarihine kadar www.akbanksanat.com internet adresi üzerinden 40 yaş altındaki tüm T.C. vatandaşlarının katılımına açık olan yarışmaya adaylar; resim, heykel, fotoğraf, video, performans, seramik, cam, baskı, grafik tasarım, yerleştirme, işitsel sanat ve yeni medya gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerini içeren eserleriyle katılabilecekler.

Yarışmanın jüri koltuğunda bu yıl koleksiyoner Hakan Çarmıklı, sanatçı Cevdet Erek, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği Başkan Yardımcısı Gönül Nuhoğlu ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı ve serginin küratörlüğünü de üstlenen sanatçı ve yazar Ferhat Özgür yer alıyor.

Yarışma jürisinin değerlendirmesi sonucu; Akbank Sanat’taki fiziksel sergide yer almak üzere seçilen bütün sanatçılara para ödülü verilecek. Jüri tarafından seçilen eserler 14 Eylül - 04 Kasım 2023 tarihleri arasında sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

HABER: METE YILMAZ