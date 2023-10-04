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Bakan Göktaş, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek

Bakan Göktaş, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek

Depremin 10,81 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, merkez üssü Samandağ ilçesi açıkları olan sarsıntı kaydedildi.

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